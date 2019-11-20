Президент России рассказал о росте зарплат и снижении безработицы. Но реальные доходы стагнируют

Владимир Путин заявил, что заработная плата в России продолжает расти, однако реальные доходы населения стагнируют.

«Зарплаты россиян растут <...>, но реальные доходы стоят на месте», – заметил Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Россия зовет!».

По его словам, сложившуюся ситуацию нужно менять. В частности, Путин упомянул необходимость улучшения производительности труда.

Глава государства также отметил, что безработица в стране упала до 4,6%. По его оценке, это самый низкий показатель за всю современную историю.





Президент резюмировал, что в РФ сохраняется «позитивная экономическая динамика».

Напомним, что инвестиционный форум «Россия зовет!» в этом году проходит уже в 11 раз. В Кремле считают мероприятие важным для привлечения капитала в экономику страны.