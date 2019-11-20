Премьер-министр Финляндии обсудит в Москве с Медведевым лес, транспорт и переработку мусора

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне 25 ноября приедет с визитом в Москву, сообщает канцелярия правительства Финляндии 20 ноября.

Глава финского кабмина встретится со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и вопросы окружающей среды. Также Ринне расскажет Медведеву о результатах председательства Финляндии в ЕС.

"Повестка переговоров премьер-министров также включает в себя сотрудничество Финляндии и России в области лесного хозяйства, транспорта, а также вопросы обращения с отходами в России. Премьер-министры также обсудят актуальные международные вопросы", – говорится в сообщении канцелярии финского правительства.

Антти Ринне приедет в Москву с министром транспорта и коммуникаций Санна Марин и министром сельского и лесного хозяйства Яри Леппя.

Владимир Путин встречался с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки в августе 2019 года.



