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Происшествия
20.11.2019 14:20
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Разметку в Кузьмолово разбили кувалдой и топором. «Дровосека» ищут по отпечаткам пальцев

Новую шумовую разметку, нанесенную перед пешеходным переходом на региональной дороге Юкки – Кузьмолово в Ленинградской области, в ночь на 20 ноября кто-то разбил кувалдой и разрубил топором. Дорожники готовят обращение в полицию и восстанавливают полосы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета, «орудия» злоумышленник бросил на месте, например топор нашли на обочине. Оба инструмента взяты для снятия отпечатков пальцев и возможного возбуждения административного дела по факту порчи госимущества. Осколки пластиковой разметки разлетелись на несколько метров, что создало неудобства для водителей.

Разметку в Кузьмолово разбили кувалдой и топором. «Дровосека» ищут по отпечаткам пальцев

Высокие шумовые полосы на этом участке были нанесены по заказу «Ленавтодора» после нескольких ДТП. Они призваны заставить водителей сбросить скорость перед пешеходным переходом. Ездить по ним действительно неудобно – «Фонтанка» подробно рассказывала, как они устроены, и показывала, как подскакивают на них машины.

Новая разметка в этом году нанесена на 60 участках областных дорог. Её особенность – непривычная для водителей высота, 2-3 сантиметра. «Старую» разметку высотой до 1 сантиметра автомобилисты пролетали без снижения скорости.


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