Путин: У нас хозяев нет

Президент России, которого «настоящим хозяином» назвали на форуме «Россия зовет!», открестился от этого титула.

«У нас хозяев нет», – заметил Владимир Путин во время своего выступления.

«Настоящим хозяином» президента назвал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, к которому обратился американский журналист как к «хозяину форума».

«Хозяин земли Русской», – именно так в 1897 году ответил император России Николай II на вопрос о роде занятий во время переписи населения страны.

Напомним, что инвестиционный форум «Россия зовет!» в этом году проходит уже в 11 раз. В Кремле считают мероприятие важным для привлечения капитала в экономику страны.



