Мосгорсуд не восстановил в должности полковника, уволенного после дела Голунова

В Москве не восстановили в должности полковника, уволенного после уголовного преследования журналиста Ивана Голунова. Столичный городской суд отклонил иск экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрея Щирова.

«Суд в удовлетворении исковых требований Щирова отказал»,— передает 20 ноября ТАСС из суда. Само заседание проходило в закрытом режиме, что объяснили документами, содержащими государственную тайну, в деле.

Щиров являлся начальником оперативников Романа Филимонова и Дмитрия Кожанова, которые летом 2019 года задержали журналиста «Медузы». Громкий скандал стал причиной увольнения из органов, что полковник счел незаконным.

В октябре Мосгорсуд отказал в аналогичном иске Роману Феофанову из УВД по Западному административному округу. Пытался обжаловать свое незапланированное завершение карьеры в полиции и Максим Уметбаев.



