Происшествия
Мосгорсуд не восстановил в должности полковника, уволенного после дела Голунова
В Москве не восстановили в должности полковника, уволенного после уголовного преследования журналиста Ивана Голунова. Столичный городской суд отклонил иск экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрея Щирова.
«Суд в удовлетворении исковых требований Щирова отказал»,— передает 20 ноября ТАСС из суда. Само заседание проходило в закрытом режиме, что объяснили документами, содержащими государственную тайну, в деле.
Щиров являлся начальником оперативников Романа Филимонова и Дмитрия Кожанова, которые летом 2019 года задержали журналиста «Медузы». Громкий скандал стал причиной увольнения из органов, что полковник счел незаконным.
В октябре Мосгорсуд отказал в аналогичном иске Роману Феофанову из УВД по Западному административному округу. Пытался обжаловать свое незапланированное завершение карьеры в полиции и Максим Уметбаев.
Справка:
Автора антикоррупционных расследований Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в продаже наркотиков. В полиции отчитались, что запрещённое нашли в рюкзаке и съёмной квартире. Журналист заверял, что наркотики ему подбросили, но был отправлен в изолятор. Отпустить его требовали коллеги по всему миру – и на шестой день дело в отношении Голунова прекратили в связи с его непричастностью.
Задержание журналиста с наркотиками стоило постов главе управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрию Девяткину и главе УВД по ЗАО Москвы Андрею Пучкову. Также сообщалось о том, что рапорт подал и заместитель Пучкова Игорь Петухов. По результатам служебной проверки в УВД по ЗАО распрощались ещё с четырьмя полицейскими, официально их имена не назывались.