Мясокомбинат «Нейма» сменил владельца. Предприятие, принадлежавшее отцу губернатора Ленобласти, перешло под контроль москвичей

Бизнесмен Дионисий Фомин консолидировал 100% долей в ООО «Мясокомбинат «Нейма» в Кингисеппском районе Ленобласти. Еще 5 ноября он договорился с прошлым совладельцем предприятия Вероникой Риш о покупке 87% компании, а 18 ноября – стал единственным бенефициаром. При этом, по данным СПАРК, доли Фомина находятся в залоге у Риш, пока он с ней не расплатится.

Бывший бенефициар «Неймы» Вероника Риш ранее владела 50% компании «СевЗапРесурс», которая поставляет нефтепродукты. Также она совладелица частного музея вееров на Каменноостровском проспекте. Новый хозяин мясокомбината Дионисий Фомин ранее был занят в строительной отрасли в Москве.

Агропромышленное предприятие полного цикла «Нейма» располагается деревне Большая Пустомержа. Оно было создано в 1992 году. Специализировалось на убое свиней и крупного рогатого скота, производстве охлажденного мяса, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и деликатесов.





По данным системы СПАРК, в числе первых соучредителей ООО, которое сейчас оперирует мясокомбинатом, до 2007 года был Юрий Дрозденко, ныне покойный отец действующего губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. С тех пор структура собственников предприятия много раз менялась.

«Нейма» была одним из крупнейших предприятий по производству охлажденного мяса говядины и свинины на рынке Ленобласти и имела несколько фирменных магазинов в регионе. В 2014 году предприятие, судя по данным с его официального сайта, активно развивалось, сотрудничало с крупными розничными сетями – «Ашан», «Реалъ», «Нетто», «Магнит», «7я» (ТД «Интерторг»), «О’кей» и «Семишагофф».

Похвастаться успешной в финансовом плане работой «Нейма» не могла, несмотря на серьезные объемы выручки. На пике развития — в 2017 году — это было 775 млн рублей, в прошлом — 660 миллионов. Однако за последние пять лет выйти в плюс удалось лишь однажды – в 2015 году. После этого были сплошные убытки — более чем на 70 млн рублей нарастающим итогом. По предположениям эксперта, знакомого со спецификой работы «Неймы», подкосить работу комбината могло продуктовое эмбарго 2014 года, перекрывшее его традиционные логистические схемы, и нехватка местного сырья.

«Фонтанка» связалась с одним из бывших сотрудников предприятия, который сообщил, что сейчас оно не работает. В приемной комбината связать корреспондента с новым главой компании Дионисием Фоминым не смогли, сославшись на его отсутствие. Известный редакции сотовый телефон отключен.