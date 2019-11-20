Мертвый баран в Шушарах стоил отцу жениха высылки из России. Полиция сочла публичное жертвоприношение хулиганством

Полиция Петербурга не нашла жестокости в жертвоприношении с участием барана в жилом квартале Шушар. Но жрец-самозванец потерял право жизни в России.

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, дознание Пушкинского района переквалифицировало уголовное дело в отношении Лутфуллы Рзаева с 245-й статьи УК на 213-ю «Хулиганство».

По мнению дознания, Рзаев днем 15 ноября из хулиганских побуждений зарезал барана во дворе дома на Старорусском проспекте, погрузил тушу и скрылся с места происшествия.

Задержали Рзаева через четыре дня благодаря огласке. Местные жители пожаловались на заклание в СМИ.

Накануне 37-летний гражданин Азербайджана Лутфулла Рзаев лишился права проживать в России. В отношении него управлением по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области вынесено постановление о запрете въезда в страну с 19 ноября 2019 года по 19 ноября 2022-го. Высылка временно невозможна, так как Рзаев задержан на двое суток в качестве подозреваемого по уголовному делу.



