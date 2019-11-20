«Придет время - проект будет рассмотрен». Спикер Заксобрания не объяснил, почему инициатива Беглова запретить храм в Малиновке лежит без движения

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров не стал объяснять, почему парламент уже третий месяц не рассматривает инициативу Александра Беглова внести парк Малиновка в зону зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

«Придет время – проект будет рассмотрен. Сейчас идет работа над альтернативным участком», – ответил он на вопрос журналистов после заседания Законодательного собрания 20 ноября.







Запретить застройку парка Малиновка Александр Беглов пообещал горожанам перед выборами еще в статусе врио губернатора. В августе он внес в Заксобрание законопроект, который дает территории охранный статус. Раньше в парке планировали возвести церковь. Альтернативную площадку для ее строительства администрация Петербурга выделила еще в начале сентября. Приходу святых апостолов Петра и Павла решили отдать участок на улице Передовиков.

Проект строительства храма в парке Малиновка, который вызвал недовольство у части жителей, активно поддерживал Вячеслав Макаров. Парламентское большинство на протяжении нескольких лет планомерно отклоняло все поправки оппозиции с предложением внести Малиновку в перечень ЗНОП. Еще в декабре 2018 года спикер Заксобрания категорично заявил, что в парке Малиновка «будет построен храм», несмотря на протесты горожан.



