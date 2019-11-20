Эстонские СМИ нашли у экс-министра Абызова три четверти миллиарда долларов в офшорах, проведенных через скандинавский банк

Бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов мог вывести в офшоры сотни миллионов долларов, используя счета в эстонском филиале банка Swedbank.

«Со счетов ушло 770 миллионов долларов, всего было сделано более 3300 переводов. Как министру российского правительства Абызову было запрещено заниматься бизнесом, и один из внутренних рапортов Swedbank говорит, что банк скрывал часть имен подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговой инспекции», – об этом 20 ноября сообщает издание Postimees.

Делами бывшего российского министра в прибалтийской республике занимался гражданин этой страны Алексей Аверсон. Именно у этого человека был найден PIN-калькулятор для переводов Абызова. Всего с экс-чиновником связывают 70 офшорных счетов, куда и переводились деньги.

Эстонское издание отмечает, что россиянин «скрывал свою деятельность за фиктивными сделками между своими фирмами».





Адвокаты Абызова отказались от комментариев по поводу расследования в СМИ.

Ранее банк Swedbank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. В рамках расследований были приостановлены полномочия главы эстонского отделения Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья.