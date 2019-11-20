Происшествия
Эстонские СМИ нашли у экс-министра Абызова три четверти миллиарда долларов в офшорах, проведенных через скандинавский банк
Бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов мог вывести в офшоры сотни миллионов долларов, используя счета в эстонском филиале банка Swedbank.
«Со счетов ушло 770 миллионов долларов, всего было сделано более 3300 переводов. Как министру российского правительства Абызову было запрещено заниматься бизнесом, и один из внутренних рапортов Swedbank говорит, что банк скрывал часть имен подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговой инспекции», – об этом 20 ноября сообщает издание Postimees.
Делами бывшего российского министра в прибалтийской республике занимался гражданин этой страны Алексей Аверсон. Именно у этого человека был найден PIN-калькулятор для переводов Абызова. Всего с экс-чиновником связывают 70 офшорных счетов, куда и переводились деньги.
Эстонское издание отмечает, что россиянин «скрывал свою деятельность за фиктивными сделками между своими фирмами».
Адвокаты Абызова отказались от комментариев по поводу расследования в СМИ.
Ранее банк Swedbank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. В рамках расследований были приостановлены полномочия главы эстонского отделения Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья.
Справка:
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Ильичевым, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Нанесен ущерб в 4 млрд рублей, сообщили в СК. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.