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Строительство
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20.11.2019 13:22
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Готовый коттедж в КП «Сад времени» от 18 млн рублей

Готовый коттедж в КП «Сад времени» от 18 млн рублей

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Компания «Строительный трест» предлагает специальные условия на покупку готовых домовладений в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе. Минимальная стоимость готового коттеджа с участком площадью 12 соток от 18 млн рублей. Это двухэтажный кирпичный дом общей площадью 194 кв. м.

Планировка коттеджа подойдет для семьи с детьми. Просторная родительская спальня на втором этаже соседствует с двумя детскими, рядом предусмотрены ванная, душевая и гардеробная комнаты. Еще одна жилая комната разместилась на первом этаже. Также на первом этаже находится просторная кухня-гостиная площадью 47 кв. метров. Панорамные окна открывают вид на живописную лужайку и террасу.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Дом передается покупателю без отделки. Объект подключен ко всем необходимым сетям – выполнено электро-, водо- и газоснабжение. Также у жильцов есть возможность подключения оптоволоконного кабеля для высокоскоростного интернета, цифрового телевидения и телефонии. Объект находится в собственности застройщика.

«Сад времени» – коттеджный поселок бизнес-класса в Петергофе. Дома здесь предназначены для круглогодичного проживания. Проект состоит из 114 домовладений с собственными земельными участками, и разделен на две части – северную и южную. Ряд домовладений создается вокруг живописного пруда Бауш. На сегодняшний день поселок реализован более чем наполовину, продолжается активное заселение домов.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Все коттеджи строятся в рамках единой архитектурной концепции в классическом стиле и по традиционной кирпичной технологии. Площади домов в поселке – от 140 до 409 кв. м. Панорамное остекление, кирпичные стены, просторные кухни-гостиные и террасы – все это есть в каждом из коттеджей «Сада времени».

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой/ Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

 

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      20.11.2019 13:22

      Готовый коттедж в КП «Сад времени» от 18 млн рублей

      Компания «Строительный трест» предлагает специальные условия на покупку готовых домовладений в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе. Минимальная стоимость готового коттеджа с участком площадью 12 соток от 18 млн рублей. Это двухэтажный кирпичный дом общей площадью 194 кв. м.
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