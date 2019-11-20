Готовый коттедж в КП «Сад времени» от 18 млн рублей

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Компания «Строительный трест» предлагает специальные условия на покупку готовых домовладений в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе. Минимальная стоимость готового коттеджа с участком площадью 12 соток от 18 млн рублей. Это двухэтажный кирпичный дом общей площадью 194 кв. м.

Планировка коттеджа подойдет для семьи с детьми. Просторная родительская спальня на втором этаже соседствует с двумя детскими, рядом предусмотрены ванная, душевая и гардеробная комнаты. Еще одна жилая комната разместилась на первом этаже. Также на первом этаже находится просторная кухня-гостиная площадью 47 кв. метров. Панорамные окна открывают вид на живописную лужайку и террасу.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Дом передается покупателю без отделки. Объект подключен ко всем необходимым сетям – выполнено электро-, водо- и газоснабжение. Также у жильцов есть возможность подключения оптоволоконного кабеля для высокоскоростного интернета, цифрового телевидения и телефонии. Объект находится в собственности застройщика.

«Сад времени» – коттеджный поселок бизнес-класса в Петергофе. Дома здесь предназначены для круглогодичного проживания. Проект состоит из 114 домовладений с собственными земельными участками, и разделен на две части – северную и южную. Ряд домовладений создается вокруг живописного пруда Бауш. На сегодняшний день поселок реализован более чем наполовину, продолжается активное заселение домов.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Все коттеджи строятся в рамках единой архитектурной концепции в классическом стиле и по традиционной кирпичной технологии. Площади домов в поселке – от 140 до 409 кв. м. Панорамное остекление, кирпичные стены, просторные кухни-гостиные и террасы – все это есть в каждом из коттеджей «Сада времени».

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой/ Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.