Госдума поправила федеральный бюджет: добавили денег на госпрограммы, оборонку и силовиков

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки в федеральный бюджет-2019 по итогам первого полугодия. Доходы уменьшились на 204,7 млрд рублей. А расходы выросли на 195,8 млрд.

Из них на финансирование госпрограмм дополнительно направят 183 млрд рублей. Вырастут ассигнования по программам образования, физкультуры и спорта, развития промышленности и сельского хозяйства.

На обороноспособность будет добавлено почти 37 млрд рублей. Это больше, чем планировалось при принятии бюджета. А на обеспечение общественного порядка — на 13 млрд больше ранее запланированного. Средства, в частности, пойдут на различные выплаты личному составу.

Более 9 млрд рублей предложено добавить на развитие промышленности, в том числе поддержку автопроизводителей. Более миллиарда рублей – на компенсацию железнодорожникам потерь от льготных тарифов на пассажирские перевозки.





Еще около 23 млрд рублей будут добавлены в уставный капитал ДОМ.РФ, из них 14,7 млрд рублей на дальневосточную ипотеку, еще более 4 млрд рублей — в связи с переходом на использование счетов эскроу в жилищном строительстве и 4 млрд рублей на достройку незавершенных жилищных объектов.

Кроме того, 16,5 млрд рублей предполагается направить в качестве имущественного взноса в Фонд защиты прав дольщиков на завершение строительства многоквартирных домов, по которым не уплачивались взносы в компенсационный фонд.

На подходе новый бюджет на 2020 и на плановый период 2021–2022 годов. Ранее глава Счетной палаты и экс-министр финансов Алексей Кудрин раскритиковал его за то, что расходы на медицину и образование в нем ниже, чем в 2008 году.