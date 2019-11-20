«Меня сбил Боярский? Ого, ничего себе». «Фонтанка» нашла мужчину, которого «бросили» под машину народного артиста

При звонке в полицию о тяжелом ДТП с участием Михаила Боярского неизвестный назвал данные реального человека, который якобы был сбит артистом и доставлен в больницу. 55-летний житель подмосковной Истры Владимир Цирулев уверяет, что он жив, здоров, в Петербурге не бывал.

О фантастичности аварии со своим участием Цирулев сообщил «Фонтанке» 20 ноября по телефону.

«Меня сбил Боярский? Ого, ничего себе, вот оно как», – эмоционально отреагировал Владимир Александрович. Голос его звенел здоровьем и бодростью.

По словам Цирулева, в Петербурге он не был ни разу, всю жизнь прожил в Москве и Подмосковье с двухлетним перерывом на срочную службу в ГДР.





«С Питером у меня и связей-то нет никаких. Ума не приложу, почему меня вписали в пострадавшие», – добавил он.

Накануне вечером с сотового телефона, зарегистрированного, по данным «Фонтанки», в Татарстане, в полицию Петербурга позвонил неизвестный и сообщил, что на улице Оптиков автомобиль с номерами О022СА98 сбил Владимира Цирулева и скрылся, а пострадавший доставлен в больницу. Проверка показала, что машина Боярского во время мнимого ДТП находилась в центре Петербурга.