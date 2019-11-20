Без колес и рекламы. Смольный снес нелегальный автосервис в Московском районе

Комитет по контролю за имуществом Петербурга начал снос незаконного павильона на Ново-Рыбинской улице, 27, вблизи пересечения с Лиговским проспектом. Как рассказали 20 ноября в ведомстве, принадлежащий городу земельный участок площадью около 300 кв. м самовольно заняли автосервис и изготовитель рекламных конструкций.

Ранее город сдал землю в аренду договора ООО «Прогресс», но в сентябре 2019 года расторг договор. Бизнес покидать территорию не стал, даже после предупреждения чиновников.

В итоге участок освобождают силами ККИ. Предпринимателям грозит штраф за самовольное размещение элементов благоустройства.



