Кудрин заявил, что пока не видит у экономики России потенциала роста. Но нацпроекты заработают

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления на форуме «Россия зовет» скептично высказался о восходящем росте российской экономики. Его пока не будет.

«Потенциал роста экономики России без дополнительных изменений будет оставаться в пределах 1,5% ежегодно, – заявил он 20 ноября. – Я пока вижу, что потенциал роста будет оставаться в пределах около 1,5% роста ВВП ежегодно без дополнительных вот такого рода изменений».

По его мнению, как пишет RNS, национальные проекты пока не могут существенно поднять темпы экономического роста. Они предназначены для создания определённых возможностей для роста, но в данный момент не оказывают существенного влияния. Тем не менее нацпроекты в конечном итоге заработают на развитие экономики страны, добавил Кудрин. Их реализация набирает скорость, расходы приходят в норму, но часть из них может перейти на 2020 год.

"Нацпроекты уже набирают скорость. Конечно, начало года – период формирования проектов, формирования новых объектов, расписывания по мероприятиям. Сейчас этот период завершился, сейчас, конечно, расходы уже приходят к какой-то норме. Может быть, все, что запланировано, не успеется, перейдет на следующий год. В этом смысле я не считаю, что это какая-то очень острая проблема", – сказал Кудрин в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах форума.

Напомним, ранее Кудрин раскритиковал проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, как не оправдывающий ожиданий. Расходы на медицину и образование в нем ниже, чем в 2008 году.



