Группа ЦДС создала коллекцию модных аксессуаров из рекламных баннеров

Группа ЦДС

Петербургский бренд дизайнерских аксессуаров POLYARUS по заказу Группы ЦДС изготовил коллекцию сумок-шопперов из использованных виниловых баннеров, на которых рекламировались строящиеся объекты компании.

Петербургский бренд дизайнерских аксессуаров POLYARUS по заказу Группы ЦДС изготовил коллекцию шопперов из использованных виниловых баннеров, на которых рекламировались строящиеся объекты компании. Из нескольких сотен квадратных метров баннеров получилось 300 модных сумок. Чтобы минимизировать производственные отходы, баннерное полотно раскраивалось без обрезков, в результате на изделиях появились фантастические образы. Каждая сумка ручной работы индивидуальна и является воплощением концептуального минимализма и лаконичности.

– Баннерная ткань — долговечный материал, и, к сожалению, разлагается несколько столетий, — говорит директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. — После масштабной рекламной кампании у нас остаются тысячи квадратных метров, которые нужно утилизировать. Мы задумались над тем, как их можно вторично использовать, нашли наш питерский экобренд POLYARUS и выпустили линейку шопперов.

– Когда решились на эту коллаборацию, понимали, что выйдет хорошо, но получилось превосходно, — добавляет специалист по маркетингу Группы ЦДС Наталья Кукушкина. — Наши шопперы выглядят дорого, современно и стильно. Мы собираемся отшить еще одну коллекцию в качестве подарков нашим клиентам. Это гуманистично и в духе времени — то, что рекламировало ваш дом, теперь украшает ваш личный образ.

Группа ЦДС активно развивает экологическое направление в компании и скоро представит ряд новых проектов, разработанных в сотрудничестве с известными городскими экодвижениями.

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