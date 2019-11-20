По делу об убийстве мальтийской журналистки-расследователя задержан бизнесмен. Его деятельность связывали с «панамскими компаниями»

По делу об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции задержан бизнесмен Йорган Фенек.

Как пишет The Times of Malta, операцию провели при участии катера служащих морского патруля: предпринимателя задержали рано утром 20 ноября, когда он катался на своей яхте. Отмечается, что бизнесмена арестовали на следующий день после того, как премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подписал бумаги, гарантирующие помилование задержанному ранее мужчине-«посреднику». Тот утверждал, что может назвать заказчика.

Журналистка, которая занималась антикоррупционными расследованиями, в том числе на основе данных «Панамского архива», и обвиняла премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его родных в выводе средств в офшоры, погибла на Мальте в 2017 году. Её машина взорвалась. Незадолго до этого девушка получала угрозы. По данным The Times of Malta, Йорган Фенек «является владельцем таинственной дубайской компании "17 Black"», которая могла быть одним из двух источников дохода для панамских компаний Hearnville и Tillgate. Сам предприниматель категорически отрицал подобные связи.



