Пробка на юге КАД: длинномер развернуло поперёк, четыре ряда упираются в один

На юге Петербурга ДТП в очередной раз собирает многокилометровую пробку. Встало внешнее кольцо КАД.

20 ноября в 12:15 «Яндекс» зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» на внешнем кольце – 6,5-километровую от Дачного проспекта до Московского шоссе.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», длина затора составляет около 3 километров. ДТП с участием грузового автомобиля произошло на 74-м километре внешнего кольца около 11:20. Пострадавших нет. На месте находятся представители ГИБДД и дорожных служб, поврежденный автомобиль пока здесь же, ожидает эвакуации. Причины ДТП установят правоохранители, отметили в пресс-службе учреждения.





Очевидцы в навигаторе и в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что между Пулковским и Московским шоссе сложило контейнеровоз. «Спасал маленькую, которая резанула, убрался в отбойник», – объясняет в комментариях Александр. Для проезда остался только правый ряд из четырёх имеющихся.

Около 8 утра ДТП с грузовиком, напомним, частично перекрыло Витебский проспект, спровоцировав 6-километровую пробку, а чуть позже на внешнем кольце КАД после Таллинского шоссе поток тормозил из-за развёрнутой против движения легковой машины.