Финский суд вернул российскому владельцу подозреваемой в отмывании денег компании Airiston Helmi 560 евро. Конфисковано было 3,5 миллиона

Надворный суд Турку оставить в силе решение о конфискации у владельца компании Airiston Helmi Павла Мельникова наличных денег, сообщает 20 ноября Yle. Работавшую в сфере недвижимости фирму с российскими корнями в Суоми подозревают в отмывании миллионов евро.

Суд второй инстанции, однако, приказал полиции вернуть подозреваемому в экономических преступлениях мужчине 40 000 рублей, то есть, 560 евро.

Осенью 2018 года в ходе масштабных обысков на принадлежащих компании объектах недвижимости было изъято наличных на сумму 3,5 млн евро, а также компьютеры и носители информации.

Сейчас Airiston Helmi находится в процессе ликвидации и распродаёт объекты недвижимости. Предприниматель опровергает преступное происхождение изъятых денег.



