Финский суд вернул российскому владельцу подозреваемой в отмывании денег компании Airiston Helmi 560 евро. Конфисковано было 3,5 миллиона
Надворный суд Турку оставить в силе решение о конфискации у владельца компании Airiston Helmi Павла Мельникова наличных денег, сообщает 20 ноября Yle. Работавшую в сфере недвижимости фирму с российскими корнями в Суоми подозревают в отмывании миллионов евро.
Суд второй инстанции, однако, приказал полиции вернуть подозреваемому в экономических преступлениях мужчине 40 000 рублей, то есть, 560 евро.
Осенью 2018 года в ходе масштабных обысков на принадлежащих компании объектах недвижимости было изъято наличных на сумму 3,5 млн евро, а также компьютеры и носители информации.
Сейчас Airiston Helmi находится в процессе ликвидации и распродаёт объекты недвижимости. Предприниматель опровергает преступное происхождение изъятых денег.
Справка:
Председателем правления этого акционерного общества Airiston Helmi с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников – основатель известного сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети «Веста трейдинг». За время существования компания купила 15 объектов на архипелаге Турку. Полиция пока не называет точную сумму отмытых денег, но следствие говорит о миллионах евро. По делу были арестованы, а позже отпущены гражданин России и гражданин Эстонии. Полиция так и не смогла задержать Мельникова, он находится за пределами страны и действует через адвоката.
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