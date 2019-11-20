Заксобрание Петербурга одобрило проект бюджета во втором чтении. Поправки позволили внести только губернатору и «Единой России»

Депутаты петербургского парламента одобрили во втором чтении проект городского бюджета на 2020 год и плановый двухлетний период. Это решение они приняли на пленарном заседании 20 ноября, передает корреспондент "Фонтанки".

Заксобрание поддержало три поправки, поданные к проекту бюджета. Две из них внес губернатор Александр Беглов, третью – фракция "Единая Россия".

Все остальные поправки, подготовленные депутатами от "Яблока", "Справедливой России" и Партии роста, парламент предсказуемо отклонил. Их не поддержал ни экономический блок Смольного, ни бюджетно-финансовый комитет Заксобрания.

Губернатор своими поправками, в частности, сократил субсидию на перевозку пассажиров в общественном транспорте почти на 3 млрд рублей. При этом объявленные петербургской администрацией тарифы на проезд на будущий год не соответствуют уровню финансирования, заложенному в бюджете. На это обратил внимание депутат от "Яблока" Борис Вишневский: он заявил, что объем субсидий, заложенных в проект бюджета губернаторской поправкой, будет исчерпан к лету, и придется либо снова выделять деньги перевозчикам, либо еще раз повышать плату за проезд. Депутат предложил коллегам отклонить поправку Александра Беглова, свою позицию он изложил письменно, поскольку выступлений с трибуны предусмотрено не было. Однако сотрудники аппарата Заксобрания отказались размножить его письмо среди депутатов, сообщил Вишневский.

Поправкой, утвержденной депутатами, Смольный также заложил в бюджет расходы на строительство транспортной развязки около Экспофорума в районе реки Пулковки. "Единая Россия" своей поправкой (ее общая сумма – около 700 млн рублей) добавила денег религиозным организациям на содержание зданий-памятников и выделила средства на ремонт помещений, в которых располагаются суды и правоохранительные органы.



