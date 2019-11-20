Мечты сбываются, или Как стать волшебником?

Петербургский Детский хоспис начал ежегодный предновогодний масштабный благотворительный проект «Мечты сбываются». Любой желающий может стать Дедом Морозом и исполнить заветную мечту ребят, которые борются с тяжёлой болезнью.

БФ "Детский хоспис"

Более 15 лет назад Санкт-Петербургский Детский хоспис инициировал ежегодный проект «Мечты сбываются», приуроченный к новогодним праздникам. За это время, благодаря участию неравнодушных граждан и социально ответственных компаний, были исполнены мечты более пяти тысяч детей.

«За эти годы пациенты хосписа встретились с Дедом Морозом, героями мультфильмов, приняли участие в шоу «Голос», провели символическое вбрасывание шайбы на хоккейном матче, издали экземпляр собственной книги, познакомились с артистами и спортсменами и многое другое», – рассказали в Детском хосписе.

Для каждого из этих ребят сбывшаяся мечта имеет гораздо большее значение, чем обычный подарок, – это помогает поверить в чудо и дарит силы для борьбы с болезнью.

В этом году чуда ждут почти 130 ребят. Среди пожеланий есть самые обычные. Например, конструктор, кукла, раскладные садовые качели, посетить аквапарк, сходить на концерт любимого артиста.

Есть практичные. Так, 5-летний Глеб очень надеется, что отправится с семьёй к морю на автомобиле. Поскольку путешествие будет долгим, то он мечтает об автомобильном кресле. «Мы с моей сестрёнкой Марьяной никогда не видели море, и я надеюсь, что оно хоть немножечко поможет мне побороться с моими недугами», – рассуждает мальчик.

Некоторые ребята мечтают о домашних питомцах: кто-то хочет котёнка британской породы, а кто-то овчарку или лабрадора.

А есть и неожиданные. Например, 6-летний Максим мечтает посетить полицейский участок и прокатиться на полицейской машине. Егор, которому 15 лет, мечтает о поездке в замок Дракулы в Будапеште.

Надо отметить, что многие ребята мечтают именно о путешествиях. Ведь из-за болезни они практически ничего не видят, кроме больничных стен.

Воплотить мечты ребят можно на сайте www.мечтыдетей.рф. Контакты для связи: 8-800-333-90-06, dreams@kidshospice.ru.