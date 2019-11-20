Смольный готовится расширить тестовую зону 5G. Сеть может заработать в Царском Селе и на «Газпром Арене»

Тестирование сетей 5G может выйти за пределы Кронштадта. Смольный ведет переговоры о еще 3 локациях.

Как рассказал 20 ноября глава комитета по информатизации и связи Денис Чамара, речь, в частности, идет о Царском Селе. Кроме того, чиновники рассчитывают запустить систему на «Газпром Арене» во время Евро-2020 и в окрестностях Музея связи.

Напомним, МТС и компания Huawei в конце августа запустили в Кронштадте первую в России пользовательскую сеть связи 5G.

При этом главным препятствием для развития системы является позиция Минобороны, которое не настроено пускать гражданских в свой коридор частот 3,4 -3,8 ГГц. Летом СМИ сообщили, что военных в этом поддерживает президент. Минкомсвязь рассматривает вариант с коридором 4,4-4,99 ГГц.



