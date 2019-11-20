«У нас тут ад, ребята, молитесь за нас». Австралийцы, выгнанные из домов огнем, спасают коал

В Сиднее впервые за последние десять лет объявлен «катастрофический уровень пожарной опасности». В двух австралийских штатах объявили режим чрезвычайного положения. Местные жители, которых огонь выгнал из домов, стараются помочь хотя бы зверям. В Сеть попало видео, на котором женщина с помощью своей футболки вынимает из кольца огня плачущую коалу.

В зоне огня оказалось более миллиона гектаров леса, в частности в зоне обитания редчайших животных. Пока пожарные тушат дома, жители стараются помочь братьям нашим меньшим. Их популяция сейчас в опасности.

По последним данным, шесть человек погибли, порядка 10 тысяч австралийцев эвакуированы из своих домов из-за природных пожаров, которые охватили как минимум шесть штатов. Пожарные валятся с ног от усталости.





По словам ученых и экспертов, сезон пожаров в Австралии стал более длительным и интенсивным из-за изменения климата.

Самый большой город Австралии – Сидней – затянуло дымом от лесных пожаров, бушующих в 150 км от города.