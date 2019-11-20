После рейда на оптовках Купчино часть торговцев ждет выдворение

После рейдов в крупнейших торговых точках Купчино в отделы полиции поехала почти половина проверенных. Вслед за ними увезли сомнительный алкоголь и незамерзайку.

Как сообщили «Фонтанке» 20 ноября в ГУ МВД по Петербургу и области, полиция при поддержке ОМОН наведалась вчера на Софийскую овощебазу и оптовый рынок на улице Салова. Там документы проверили у 415 торговцев, в отделы полиции в итоге поехали 185 — получать протоколы за нарушение режима пребывания в России. Многих из них ждет выдворение за пределы страны.

И на овощебазе, и на рынке нашли незаконно продаваемое спиртное — из продажи изъято почти 200 л. В гораздо большем объеме на оптовке шла нелегальная торговля незамерзающей жидкостью — запасы торговцев опустели более чем на 6 тонн. Эти нарушения потянули на 11 протоколов.

Ну и по мелочи: сотрудникам ГИБДД тоже не пришлось скучать. За отсутствие страховки и управление неисправными автомобилями выписаны 3 протокола.

Напомним, в минувшую пятницу, 15 ноября, сотрудники миграционного подразделения полиции посетили Сенной рынок.



