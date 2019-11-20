Украина требует от России 3,3 миллиарда рублей компенсации за утерянные порты Крыма

Администрация морских портов Украины начала готовить требования к российскому правительству, намереваясь таким образом компенсировать убытки от присоединения полуострова к Российской Федерации.

«Мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг — это направление требований по компенсации убытков непосредственно правительству РФ», – об этом говорится в опубликованном 20 ноября заявлении АМПУ.









Убытки украинской стороны оценены в 1,24 миллиарда гривен, что составляет примерно 3,28 миллиарда рублей.

Госкомпания отмечает, что дает российской стороне полгода на ответ, после чего дело будет передано в международный арбитраж.





Напомним, что это не первый раз, когда Украина пытается через суд получить компенсацию за утерянные активы на полуострове. Так, в августе «Укрэнерго» заявило о своих претензиях.

Отметим, что крымские порты в Ялте, Севастополе и Феодосии были важны для Украины. С присоединением полуострова к РФ у республики в пользовании остались несколько портов, например, в Одессе, Херсоне, Мариуполе, однако они столкнулись со сложностями и задержками судов из-за сложной геополитической ситуации. Ранее сообщалось, что обработка грузов в порту Мариуполя сократилась на 70%, а Бердянска – на 50%.