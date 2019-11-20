А вот это уже не обыски, это ультиматум. С авторазборок Петербурга выносят продукцию угонщиков

Полицейский главк атакует легальный рынок авторазборок Петербурга. Начали с точек под брендом лидера «Евроавто». Предпринимателей винят в создании благоприятных условий для автоворов.

Формально оперативники и следователи пришли с обысками. «Фонтанка» узнала, что они диктуют вне процессуального контекста. В полдень 20 ноября оперативники и следователи Адмиралтейского и Выборгского районов начали совместную операцию по линии угонов. В частности, они пришли в компании, где продаются бывшие в употреблении запасные части к автомобилям: в Красногвардейский район – на Индустриальный проспект, 47, в Адмиралтейский район – на дорогу на Турухтанные острова, 22, и в Выборгский район – в Парголово. Среди автомобилистов эти места называются «разборками». Заметим, что на Индустриальном и Турухтанной дороге бизнесмены торгуют под вывеской «Евроавто» – лидера на этом рынке.

По данным «Фонтанки», мероприятия идут в канве очередного возбужденного уголовного дела по краже личной машины с земли Адмиралтейского района, а оперативники Выборгского района перед тем, как зайти, еще и предусмотрели контрольную закупку. Кстати, на днях сообщалось об аналогичном обыске на улице Степана Разина, но это были последствия задержания угонщиков в Василеостровском районе.

Все же в данной новости нюансы уголовного дела – вторичны. «Фонтанка» узнала, какие истинные цели декларируются. В отличие от типичного преследования угонщиков, эти мотивы концептуальны.





Ни для кого не секрет, что вал угонов автомашин экономкласса связан с открытым рынком продажи подержанных автозапчастей. Большинство угнанных машин мгновенно распадается на агрегаты в секретных мастерских, спиливаются номера, если они есть, и запчасти тут же перевозятся в легальные точки, где с сомнительным равнодушием их закупают коммерсанты.

По данным «Фонтанки», новый начальник Управления уголовного розыска поставил задачу нажать именно в это место. Как прокомментировали нашему изданию в ГУ МВД, «оно не такое уж и неуязвимое».

Правила игры на «разборках» не очень четко сформулированы законодателем, и, на первый взгляд, заставить предпринимателя оснащать место торговли видеокамерой, сервером для хранения записей, сканировать паспорта продавцов и так далее – хлопотно. Еще проблемнее привлечь за эти эфемерные нарушения.

Сегодня при осмотре «разборок» предпринимателям для начала задаются лобовые вопросы: кто привез данный агрегат, отчего на нем спилен номер. После расплывчатых ответов, запчасти грузятся и отвозятся на склады временного хранения. Однако оперативники решили подойти и с необычной для них стороны – налоговой.

Понятно, что на складском учете товар должен быть отражен как складская позиция. В каждой компании есть свои программы, складские работники приходуют товар, а бухгалтер должен внести стоимость каждой единицы товара уже в свою в программу. Стоимость же образуется из собственно стоимости товара от поставщика плюс всевозможные накладные расходы, от растаможки до погрузки. По-хорошему на каждую деталь требуется ее биография. В конкретной новелле, если крупный агрегат разрезается на мелкие, то мелкие образуют отдельные продукты. Любой налоговый инспектор может начать с инвентаризации. Найдет кучу неучтенного товара, прикрутит штрафы, доначисления, аресты счетов.

Но для начала разговора с бизнесменами полицейские примитивно изымают у них серые товары, о которых можно предположить, что они взялись не только от непонятных лиц, но и с угонов автотранспорта.

– Можно ли назвать сегодняшнюю акцию ультиматумом? – спросила «Фонтанка» у сотрудника, непосредственно участвующего в обысках.

– Мы такие слова не произносим, но коммерсанты – люди сообразительные. Думаю, можно, – ответил собеседник.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»