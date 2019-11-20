«Всецело содействуем». ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» высказалось о приходе силовиков и обысках

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» всецело содействует следствию, само предприятие признано потерпевшим в рамках расследуемого уголовного дела. Об этом 20 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУПа.

«Расследуемое в настоящее время уголовное дело возбуждено по итогам проверки, проведенной правоохранительными органами. Предприятие в полном объеме и добросовестно исполняет обязанности, возложенные на него процессуальным законодательством, оказывает всю необходимую поддержку следствию, – официально сообщают в Водоканале Санкт-Петербурга. – Комментировать действия следственных органов, а также давать оценку тем или иным следственным действиям, проводимым данными органами, предприятие не вправе».







Так на государственном предприятии отреагировали на операцию оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и следователей Главного следственного управления полицейского главка. В частности, правоохранители проводят 40 обысков в квартирах подозреваемых и фигурантов по уголовному делу, возбужденному по статье 165 – «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием».

Подозреваемым будут вменяться завышенные цены на поставку электроэнергии в ГУП «Водоканал» и, соответственно, оплату Водоканалом этих счетов.





Сотрудники производят осмотр не только квартиры, где проживает генеральный директор и учредитель ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ) Алексей Малеев, поставлявший электроэнергию в Водоканал, но и автотранспорт его семьи. Это «Лексус» и «Мерседес». Также обыскали личную автомашину начальника юридического отдела ООО «РИИ» Марины Брюзгиной.

Обыски также идут в квартире скончавшегося в 2019 году бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова на Васильевском острове и в его доме в Сестрорецке, где сейчас проживают члены его семьи. Оперативники посетили несколько адресов также бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Евгения Целикова, в том числе его дом в Сестрорецке.