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Финляндия
20.11.2019 12:19
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Финляндия опровергла участие в эстонском «плане Б» по совместной обороне стран Балтии

Министерство обороны Финляндии удивилось заявлению министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме о ненадежности НАТО и включении Хельсинки в новый оборонный план, пишет Iltalehti.

Министр внутренних дел Эстонии и председатель Консервативной партии Эстонии Март Хельме ранее заявил, что правительство его страны больше не уверено в том, что Североатлантический альянс сможет гарантировать территориальную целостность и независимость Эстонии при любых обстоятельствах, и поэтому страны Балтии готовят «план Б». По словам Хельме, он касается и Финляндии.

Глава канцелярии министерства обороны Финляндии Янне Куусела заявил, что Хельсинки никоим образом не участвует в разработке этого плана, и Таллин с этим вопросом к ним не обращался. «Возможно, он [Март Хельме] имеет в виду, что в случае серьезного кризиса в Северной Европе это затронет как Эстонию, так и Финляндию», – предположил чиновник.

По словам Куусела, оборона стран Балтии и Финляндии в настоящее время никак не связана. «У Финляндии есть свои планы, а у стран Балтии свои, основанные на совместном оборонном планировании НАТО», – заявил Куусела. 19 ноября министры иностранных дел стран Балтии и Финляндии участвовали во встрече глав оборонных ведомств Северных стран в Стокгольме, но никакой «план Б» там не обсуждался, заверил Куусела. При этом он признаёт, что в НАТО, действительно, наблюдается некий кризис, особенно в связи с обострением ситуации в Сирии, однако призывает не драматизировать.


Март Хельме днём ранее сказал финским журналистам, что у Эстонии больше нет уверенности в надёжности НАТО. «Мы точно не знаем, что планируют делать американцы. Несколько наших министров недавно посетили Соединенные Штаты. Там все говорят о Китае. Очень мало говорят о России. Есть Китай, Китай, Китай, Дальний Восток, Дальний Восток, Дальний Восток», – отметил Хельме. По его словам, для Таллина очень важны отношения с Великобританией после Brexit, поскольку она является лидером по числу войск НАТО, дислоцированных в Эстонии. Волнует прибалтов и вопрос возможного сближения Парижа с Москвой.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, министр обороны Юри Луйк, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу информацию Хельме о разработке некоего «плана Б» позже опровергли.

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