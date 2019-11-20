На концерт Дженнифер Лопес в Петербурге СКК продал билетов на 120 млн и не спешил делиться. Организаторам пришлось идти в суд

Через Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти организатор августовского концерта Дженнифер Лопес «Матрешка концертс» добился взыскания с СКК двухмиллионного долга.

Решение опубликовано на сайте суда 18 ноября. Из него следует, что «Матрешка концертс» и СКК заключили договор в начале июня. Билеты продавала площадка, а организатору причиталось 6% от реализованного. Джей Ло спела 11 августа, стороны сели ждать расчета. Билетов продано было на 120 млн, из положенных 7,2 млн организатор получил 4,5, остального так и не увидел. Иск также включал почти 100 тысяч пени и 35 тысяч за госпошлину. Представители СКК не оспаривали задолженность, но просили уменьшить размер неустойки. Суд на просьбу реагировать не стал и удовлетворил требования «Матрешки концертс» на 2,3 млн рублей.



