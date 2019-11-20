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20.11.2019 18:00
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ЖК «Образцовый квартал 4» покоряет петербуржцев

На юге Санкт-Петербурга активно воплощается в жизнь проект «На Царскосельских холмах». Это новый жилой микрорайон на подъезде к Пушкину. Здесь строительная компания «Терминал-Ресурс» возводит малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы».

ЖК «Образцовый квартал 4» покоряет петербуржцев

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На территории уже проживают более 4,5 тысяч человек. По предварительным оценкам, к окончанию реализации проекта численность населения района достигнет 50 000. Введённый в эксплуатацию в конце 2019 года жилой комплекс «Образцовый квартал 4» – привлекательное предложение на рынке малоэтажного жилья Петербурга. Сегодня мы расскажем об его основных преимуществах.  

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Доступно и близко

ЖК «Образцовый квартал 4» размещается в непосредственной близости от Петербургского шоссе. Входящие в его состав дома расположены ближе всего к остановке общественного транспорта – до неё всего 300 метров. Через остановку с интервалом 10-15 минут проходит городской и коммерческий транспорт. 10 минут занимает дорога до центра Пушкина, 20 – до ближайших станций метро. От «Царскосельских холмов» имеются удобные выезды на Пулковское, Киевское (3 км), Московское (7 км) шоссе и кольцевую автодорогу (6 км). В 7 километрах расположен аэропорт Пулково.

В настоящее время на Царскосельских холмах АО «РЖД» ведёт проектирование остановочного павильона железнодорожной ветки Луга – Балтийский вокзал. Станция функционально заменит жителям «Образцовых кварталов» метро. После её открытия добраться до Балтийского вокзала можно будет за 25 минут.

Тепло и комфортно

Здания возводятся по кирпично-монолитной технологии. Несущие стены выполнены из монолитного железобетона, наружные кирпичные стены отделываются многослойной теплоизоляционной системой.

В квартирах вместо традиционных батарей отопления установлены водяные теплые полы. В каждой жилой зоне есть терморегулятор. Источник теплоснабжения – автономные газовые котельные, установленные на крыше. Автономная система отопления обеспечивает жильцов теплом круглогодично.

Дома оснащены бесшумными швейцарскими лифтами, учитывающими потребности и людей с ограниченными возможностями, и родителей с детскими колясками. Лифты устанавливаются с уровня земли. Даже до первого этажа можно подняться с комфортом.

Светло и просторно

В состав жилого комплекса входят три пятиэтажных дома на 235 квартир. Квартирография включает в себя одно-, двух и трехкомнатные квартиры свободной планировки. Высота потолков – 2,75 м, на мансардном этаже – до 4,5 м в коньке. В квартирах предусмотрены просторные кухни площадью до 15 кв. м. В квартирах выполнено качественное панорамное остекление. Нанонапыление на наружную поверхность окон создаёт красивые зеркальные фасады и эффективно отражает ультрафиолет. В ряде квартир присутствует оригинальный элемент французский балкон.

В жилом комплексе имеются варианты с балконами и лоджиями и по 6, и по 10 кв. метров. Это пространство можно оборудовать в самостоятельную полезную площадь – зимний сад или террасу с креслом и кофейным столиком.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Корпуса расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга и своей конфигурацией образуют уютный закрытый двор. На придомовой территории выполнено благоустройство и озеленение, оборудованы детская и спортивная площадки. Автомобилистов порадует возможность парковаться – проектом предусмотрено 181 машиноместо. Напротив «Образцового квартала 4» в начале осени застройщик приступил к строительству бизнес парка «Гараж».

Практично и надёжно

Застройщик заканчивает основные строительно-монтажные работы до начала зимнего сезона. Таким образом строительные материалы не подвергаются перепадам температур и воздействию влаги, сохраняя свои характеристики.

Плюсы применённой системы отопления, помимо постоянства, надёжности и удобства эксплуатации, ещё и в том, что при ней исключаются теплопотери. Тёплые водяные полы и собственные газовые котельные обеспечивают экономию на коммунальных платежах до 30%.

Дома ЖК «Образцовый квартал 4» сданы, дольщики завершают ремонты и отмечают новоселье. Оставшиеся квартиры продаются по договору купли-продажи. Покупатели при регистрации договора сразу вступают в собственность.

Отдел продаж застройщика: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес-парк Гараж, жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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