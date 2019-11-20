ЖК «Образцовый квартал 4» покоряет петербуржцев

На юге Санкт-Петербурга активно воплощается в жизнь проект «На Царскосельских холмах». Это новый жилой микрорайон на подъезде к Пушкину. Здесь строительная компания «Терминал-Ресурс» возводит малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы».

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На территории уже проживают более 4,5 тысяч человек. По предварительным оценкам, к окончанию реализации проекта численность населения района достигнет 50 000. Введённый в эксплуатацию в конце 2019 года жилой комплекс «Образцовый квартал 4» – привлекательное предложение на рынке малоэтажного жилья Петербурга. Сегодня мы расскажем об его основных преимуществах.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Доступно и близко

ЖК «Образцовый квартал 4» размещается в непосредственной близости от Петербургского шоссе. Входящие в его состав дома расположены ближе всего к остановке общественного транспорта – до неё всего 300 метров. Через остановку с интервалом 10-15 минут проходит городской и коммерческий транспорт. 10 минут занимает дорога до центра Пушкина, 20 – до ближайших станций метро. От «Царскосельских холмов» имеются удобные выезды на Пулковское, Киевское (3 км), Московское (7 км) шоссе и кольцевую автодорогу (6 км). В 7 километрах расположен аэропорт Пулково.

В настоящее время на Царскосельских холмах АО «РЖД» ведёт проектирование остановочного павильона железнодорожной ветки Луга – Балтийский вокзал. Станция функционально заменит жителям «Образцовых кварталов» метро. После её открытия добраться до Балтийского вокзала можно будет за 25 минут.

Тепло и комфортно

Здания возводятся по кирпично-монолитной технологии. Несущие стены выполнены из монолитного железобетона, наружные кирпичные стены отделываются многослойной теплоизоляционной системой.

В квартирах вместо традиционных батарей отопления установлены водяные теплые полы. В каждой жилой зоне есть терморегулятор. Источник теплоснабжения – автономные газовые котельные, установленные на крыше. Автономная система отопления обеспечивает жильцов теплом круглогодично.

Дома оснащены бесшумными швейцарскими лифтами, учитывающими потребности и людей с ограниченными возможностями, и родителей с детскими колясками. Лифты устанавливаются с уровня земли. Даже до первого этажа можно подняться с комфортом.

Светло и просторно

В состав жилого комплекса входят три пятиэтажных дома на 235 квартир. Квартирография включает в себя одно-, двух и трехкомнатные квартиры свободной планировки. Высота потолков – 2,75 м, на мансардном этаже – до 4,5 м в коньке. В квартирах предусмотрены просторные кухни площадью до 15 кв. м. В квартирах выполнено качественное панорамное остекление. Нанонапыление на наружную поверхность окон создаёт красивые зеркальные фасады и эффективно отражает ультрафиолет. В ряде квартир присутствует оригинальный элемент французский балкон.

В жилом комплексе имеются варианты с балконами и лоджиями и по 6, и по 10 кв. метров. Это пространство можно оборудовать в самостоятельную полезную площадь – зимний сад или террасу с креслом и кофейным столиком.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Корпуса расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга и своей конфигурацией образуют уютный закрытый двор. На придомовой территории выполнено благоустройство и озеленение, оборудованы детская и спортивная площадки. Автомобилистов порадует возможность парковаться – проектом предусмотрено 181 машиноместо. Напротив «Образцового квартала 4» в начале осени застройщик приступил к строительству бизнес парка «Гараж».

Практично и надёжно

Застройщик заканчивает основные строительно-монтажные работы до начала зимнего сезона. Таким образом строительные материалы не подвергаются перепадам температур и воздействию влаги, сохраняя свои характеристики.

Плюсы применённой системы отопления, помимо постоянства, надёжности и удобства эксплуатации, ещё и в том, что при ней исключаются теплопотери. Тёплые водяные полы и собственные газовые котельные обеспечивают экономию на коммунальных платежах до 30%.

Дома ЖК «Образцовый квартал 4» сданы, дольщики завершают ремонты и отмечают новоселье. Оставшиеся квартиры продаются по договору купли-продажи. Покупатели при регистрации договора сразу вступают в собственность.

Отдел продаж застройщика: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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