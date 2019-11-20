Россияне считают самыми важными правами право на жизнь, медицинскую помощь и справедливый суд

Граждане России стали чаще обращать внимание на свои гражданские права, отмечая их важность. Даже такие права, как право на мирные собрания и право на беспрепятственное получение информации, волнуют россиян все больше.

«Существенно увеличился выбор прав, связанных с различными свободами: «право на свободу слова», «свободу вероисповедания, «свободу совести», «свободу мирных собраний и ассоциаций», – такие данные 20 ноября приводятся в исследовании «Левада-центра».

Самыми важными гражданскими правами были названы «жизнь, свобода, личная неприкосновенность» (78%), «медицинская помощь» (70%) и «справедливый суд» (64%).

При этом существенно вырос интерес к тем правам и свободам, которые еще два года были аутсайдерами списка. Так, важность мирных собраний выросла с 13% до 28%, а необходимость беспрепятственного получения информации отметили 39%, тогда как два года назад их было 25%. Кроме того, участие в общественной и политической жизни в 2019-м указали 30%, что в два раза больше, чем в 2017-м.





«Существенное увеличении частотности ответов (при сохранении методики) может свидетельствовать об актуализации повестки, в данном случае – «прав человека», в общественном мнении. Респонденты стали чаще отмечать права, важность которых для них ранее не имела выраженной значимости», – резюмируют исследователи.

АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста.