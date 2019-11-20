Житель Ростова взял жену в заложники и требовал оставить его в покое. Из себя вышел следователь

Один из районов Ростова-на-Дону оказался оцеплен днем 20 ноября. Спецназ готовился к штурму квартиры, в которой забаррикадировался следователь.

Как сообщает издание 161.ru, квартал неподалеку от СИЗО оцепили примерно в восемь утра. Переговоры с жильцом одного из домов длились несколько часов, на месте работал спецназ. 39-летний мужчина, по неподтвержденной официально информации, сотрудник Следственного комитета. В квартире, с оружием в руках, он якобы удерживал беременную жену. Причиной подобного мог стать нервный срыв, он якобы требовал оставить его в покое. В итоге ростовчанин сам отпустил женщину и сдался полиции. Никто не пострадал, квартал снова доступен для горожан.



