Объекты Группы «Эталон» - победители конкурса «Лучшая строительная площадка – 2019»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

В ноябре во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая строительная площадка 2019».

Сразу несколько объектов Группы «Эталон» – ЖК «Эталон на Неве», который возводится в 7 минутах ходьбы от станции метро «Елизаровская» на первой береговой линии Невы, и «Дом на Космонавтов», строящийся в Московском районе Санкт-Петербурга, были удостоены дипломов I степени. Кроме того, «Дом на Космонавтов» получил второй диплом – гран-при конкурса в номинации «Лучший бытовой городок».

Экспертное жюри выезжало на объекты участников конкурса и оценивало безопасность и чистоту на строительных площадках, наличие всей необходимой документации, а также работу специалистов на участках. Посетив строительные площадки ЖК «Эталон на Неве» и «Дома на Космонавтов», жюри конкурса присудило им наибольшее количество баллов.

Конкурс «Лучшая строительная площадка» был организован в 2010 году при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

«Эталон на Неве» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 70, корп. 2, лит. Е. Жилой комплекс насчитывает 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги. Благодаря архитектурным решениям ЖК «Эталон на Неве» 70% квартир будут с уникальными видовыми характеристиками. Квартиры на верхних этажах комплекса будут иметь выход на собственную террасу, также в составе комплекса запроектированы «городские виллы» – двухуровневые квартиры с отдельным входом с набережной.

Проект реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года.

«Дом на Космонавтов» строится в Московском районе по адресу: пр. Космонавтов, уч.1, (западнее д. 61, корп. 2А по пр. Космонавтов). Современный 25-этажный дом рассчитан на 312 квартир различного метража и планировки. Также в доме запроектирован подземный паркинг на 198 машиномест и встроенный детский сад на 50 мест. Рядом с домом находится живописный Пулковский парк. Вблизи проекта проходят крупные городские магистрали: Московское шоссе, Московский и Витебский проспекты, улица Типанова с развитой системой наземного общественного транспорта. В 800 метрах от «Дома на Космонавтов» расположена станция метро «Звездная». Завершение строительства «Дома на Космонавтов» запланировано на II квартал 2020 года.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/

ЖК «Дом на Космонавтов» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/