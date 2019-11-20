В страшном ДТП на «Сортавале» пострадал один человек. Выезд на встречку на Токсовском травмировал четверых

По 19 человек пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторник, 19 ноября. В городе ГИБДД зарегистрировала 412 аварий, 15 серьёзных и одну смертельную, сообщает 20 ноября УГИБДД по городу и области на своей странице «ВКонтакте». Эти показатели ненамного превышают итоги предыдущих дней.

О смертельном ДТП «Фонтанка» уже писала: 54-летний мужчина погиб, попав под трамвай на Дальневосточном проспекте. Серьёзные травмы получили несколько пешеходов.

В Ленинградской области никто не погиб, а вот пострадавших было больше, чем в предыдущие дни.





Четыре человека – трое взрослых и ребёнок – получили травмы вечером, около 20 часов, на 22-м километре Токсовского шоссе (Санкт-Петербург – Матокса) во Всеволожском районе. По предварительным данным, сообщает отдел пропаганды УГИБДД, «Сузуки» выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Пежо». Пострадали водитель «Сузуки» и двое его пассажиров, в том числе 4-летний ребёнок, а также 50-летняя водитель «Пежо».

В лобовом столкновении вечером на 110-м километре трассы «Сортавала», в районе посёлка Плодовое, пострадал один человек, рассказывают в паблике «ЧП ДТП Приозерск, Сосново, Лосево и весь район» «ВКонтакте». Водитель «Шкоды Фабии» якобы пошёл на обгон через сплошную; он получил переломы ног и попал в приозерскую больницу «в тяжёлом, но стабильном состоянии», пишут в комментариях.