Историк Соколов готовится к вероятному переезду. Дело об убийстве аспирантки забрала Москва

Центральный аппарат Следственного комитета забрал в свое производство дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемого историка, вероятней всего, этапируют в Москву.

Передачу материалов дела в СКР 19 ноября подтвердили источники «Фонтанки» в правоохранительных органах. Вопрос об этапировании Олега Соколова пока открыт, но, с высокой степенью вероятности, его ждет путешествие из Петербурга в Москву.

Официальный представитель СК Светлана Петренко в разговоре с «Фонтанкой» не стала подтверждать или опровергать информацию о передаче дела.

Анастасия Ещенко, бывшая студентка и сожительница Соколова, была убита выстрелом в голову ночью 8 ноября. Через сутки доцент СПбГУ расчленил тело и попытался избавиться от частей, сбросив их в Мойку. Некоторые фрагменты до сих пор не найдены. Соколов признает вину. Его адвокат Александр Почуев вразрез с желанием своего клиента намеревался добиться для него домашнего ареста и допускал, что расчленял аспирантку историк под влиянием грядущего полнолуния. «Фонтанка» проанализировала биографию защитника, после чего он удалил корреспондентов издания из своего чата в WhatsApp и заявил, что обратился в полицию с требованием проверить издание на «клевету».



