«Наконец заставим их отрезвиться». Петербургские депутаты предложили Госдуме ужесточить наказание за организацию незаконных свалок

Заксобрание Петербурга на заседании 20 ноября одобрило федеральную инициативу ужесточить наказание за организацию незаконных свалок. Законопроект, разработанный депутатом от «Справедливой России» Надеждой Тихоновой и единороссами Галиной Назаровой и Романом Ковалем, петербургский парламент внес на рассмотрение Госдумы.

Проект предлагает увеличить штрафы за нарушение порядка обращения отходов. Сейчас, согласно ст. 247 Уголовного кодекса, организация незаконных свалок (в зависимости от того, насколько серьезный вред она повлекла) наказывается штрафом до 200-300 тыс. рублей.

«В таких условиях недобросовестным предпринимателям легче заплатить штраф, чем соблюдать природоохранное законодательство», – говорится в пояснительной записке к инициативе.









Петербургские депутаты предложили повысить штраф до 500 тыс. рублей (если свалка угрожает природе или здоровью людей) и до 5 млн рублей (если свалка уже отравила окружающую среду, навредила людям или привела к массовой гибели животных). Кроме того, инициатива подразумевает, что эти штрафы будут применять не только за нарушение правил обращения радиоактивных и химических отходов, как сейчас, но и всех остальных – например, твердых коммунальных и строительных.

В поддержку законопроекта выступил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. С трибуны он рассказал о «крупных начальниках», которые «собирают группу, организуют свалку, наличными деньги собирают сумками, а потом просят – в том числе и у нас – миллиарды из бюджета на ликвидацию свалок».