Политолога Крашенинникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за «путинских судей»

Политолог, колумнист «Ведомостей» из Екатеринбурга Федор Крашенинников признан виновным в неуважении к власти. Ленинский суд города оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

«Я признан виновным, штраф 30000», – написал публицист 20 ноября в своем telegram-канале.

Он заявил о намерении оспаривать денежное наказание.

Как ранее сообщала «Фонтанка», административное дело о неуважении к власти появилось после небольшой публикации в телеграм-канале Крашенинникова: он написал о «путинских судьях», дав им нецензурную характеристику, после повторного ареста оппозиционера Леонида Волкова.





Полиция сочла высказывание публициста «оскорблением человеческого достоинства и общественной нравственности судей Российской Федерации». В деле есть справка ФСБ: в ней приводятся данные мобильного оператора о том, что телеграм-аккаунт принадлежит именно Крашенинникову.