Россиянина поймали в Белоруссии с 290 кг наркотиков. До России крупная партия не доехала

Белорусский суд начал рассмотрение дела гражданина России, которого поймали на границе соседней республики при попытке провезти в личном автомобиле крупную партию запрещенных веществ.

«Гражданин Российской Федерации обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере и совершенные группой лиц) и ч.2 ст. 328-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», – об этом 20 ноября сообщает агентство «Белта».

Сторона обвинения настаивает, что россиянин вез крупную партию наркотиков растительного происхождения для сбыта в России, однако был задержан при въезде из Литвы через КПП «Котловка». В тайнике автомобиля таможенники и обнаружили запрещенные вещества. В ходе расследования дела белорусские следователи также связались с российскими коллегами.

Неудачливый наркокурьер может провести в белорусской тюрьме следующие 15 лет, если его вина будет доказана.



