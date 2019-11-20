«Безусловно, нет!» Спикер Заксобрания научил мировых судей отвечать на вопрос о политических репрессиях

Спикер Законодательного собрания Петербурга и лидер региональной «Единой России» Вячеслав Макаров снял вопрос беспартийного депутата Максима Резника, адресованный кандидату на должность мирового судьи Наталье Карасевой – ее парламент 20 ноября утвердил на должности.

Депутат хотел поинтересоваться мнением будущей судьи о том, существуют ли в России политические репрессии.

«Безусловно, нет! – подсказал Вячеслав Макаров правильный ответ, посоветовав судьям впредь отвечать именно так. – Вот это будет правильно».

Кандидатуры на должность мировых судей утверждает Заксобрание Петербурга. Отвечает за это парламентская комиссия по вопросам правопорядка под руководством единоросса Александра Кущака.



