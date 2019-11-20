Обыскивают даже «Лексусы», но семью Кармазинова не тронут. «Фонтанка» узнала, кого следствие планирует задерживать по делу Водоканала

Оперативники, начавшие крупную реализацию по Водоканалу, имеют поручение обыскивать даже автомашины фигурантов. Также нашему изданию понятны планы следствия по задержанию бывших высокопоставленных руководителей ГУП «Водоканал» и его контрагентов.

По информации «Фонтанки», оперативники управления экономической безопасности петербургского главка, начавшие утром 20 ноября масштабную реализацию по уголовному делу, связанному с ГУП «Водоканал Санкт-Петербург», имеют поручение от главного следственного управления обыскивать даже личный автотранспорт фигурантов.

Так, по данным нашего издания, сотрудники производят осмотр не только квартиры, где проживает генеральный директор и учредитель ООО «Развитие и инвестиции» (РИИ), Алексей Малеев, поставлявший электроэнергию в Водоканал, но и автотранспорт его семьи. Это «Лексус» и «Мерседес». Также обыскали личную автомашину начальника юридического отдела ООО «РИИ» Марины Брюзгиной.

Что касается членов семьи уже покойного бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Феликса Кармазинова, то, как узнала «Фонтанка», его близкие ограничатся обыском квартиры на 7-ой линии Васильевского острова и дома в Сестрорецке. То есть неприятными эмоциями, но не более. Судя по всему, их даже не будут допрашивать.





Что же касается бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Евгения Целикова, то его перспективы не столь радужные. Не исключено, что он будет задержан до решения меры пресечения в суде. Не факт, что вместе с ним не будет задержан и ранее упомянутый нами Алексей Малеев.

«Фонтанка» продолжает аккумулировать информацию.