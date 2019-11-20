Четыре лучше трех. Российские министры экономики и финансов решили, что инфляция сокращается слишком резко

Российские министры экономики и финансов решили, что инфляция в стране сейчас сокращается слишком резко, и это представляет угрозу для экономики. Дискуссия Максима Орешкина и Антона Силуанова развернулась на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" утром 20 ноября.

Сначала в своем выступлении глава Минэкономразвития Орешкин заявил о том, что инфляция в России по итогам 2019 года будет ближе к 3%. "У нас по этому году мы видим, что инфляция окажется ближе к 3%. Это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у Центрального банка, которые были у нас", – сказал он. Министр выглядел скорее довольным этим результатом, ведь целевой показатель Банка России по годовой инфляции составляет 4%. Но его оптимизм не разделил главный финансист страны.

Резкое снижение инфляционных ожиданий не всегда положительно для экономики, важно выходить на целевые показатели инфляции, на это обратил внимание первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

"Резкое изменение инфляционных настроений тоже не всегда положительно влияет. Но низкая инфляция – это ниже инфляционный налог, выше доходы предприятий, населения. Мы просто должны это делать в плановом порядке, должно быть прогнозируемо. Мы должны выходить на целевые показатели [инфляции]", – сказал Силуанов.

Силуанов пояснил свою мысль. Инфляция падает из-за сокращения покупательного спроса. То есть люди перестают покупать товары и услуги, что таит в себе огромную опасность. В конечном итоге это может привести к кризису перепроизводства, последствия которого наглядно продемонстрированы временами Великой депрессии в США 20 годов прошлого века.



