Серию ДТП с пешеходами продолжил Понтонный. Там женщина сбила женщину

За сутки в Петербурге и области серьёзно пострадали в ДТП несколько пешеходов.

Утром 20 ноября, около 8:20, на пересечении Петрозаводского шоссе и Фанерной улицы в посёлке Понтонный, по предварительным данным УГИБДД, 39-летняя женщина (получившая права в прошлом году) на «Додж Караване» сбила 53-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила тяжёлые травмы.

Смерть 54-летнего мужчины в результате наезда трамвая на Дальневосточном и тяжёлое состояние 59-летнего в УГИБДД подтвердили.





В реанимацию попала 77-летняя женщина, сбитая в зоне нерегулируемого пешеходного перехода в Сосновом Бору, на улице Афанасьева, 19 ноября около 17:50. Наезд совершил, по данным УГИБДД, 41-летний мужчина на «Митсубиши Аутлендере».

В Выборге, на 3-м километре подъезда к городу, утром 19 ноября 71-летний водитель «Фольксвагена» не пропустил 63-летнего мужчину, шедшего также по «зебре». Пешеход в тяжёлом состоянии, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».