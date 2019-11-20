«Сказочные домики и патио для общепита». Смольный позвал предпринимателей на рождественскую ярмарку

Рождественская ярмарка в Петербурге пройдет с 12 декабря по 13 января на Манежной площади и соседних Малой Садовой и Кленовой улицах. Об этом сообщил 20 ноября комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Праздничная торговля будет вестись в «63 отапливаемых торговых местах, стилизованных под зимние сказочные домики, в том числе домики-патио для размещения точек общественного питания», – отмечает ведомство.

Определившись с датами и местом, чиновники начали принимать заявки от предпринимателей. ГБУ «Центр контроля качества товаров», которое является организатором ярмарки, до 25 ноября ждёт предложения от производителей не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но также из других регионов России.



