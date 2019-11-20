81% жителей России чувствуют себя счастливыми. Полному счастью мешают лишь финансовые проблемы и ситуация в стране

Всероссийский центр изучения общественного мнения насчитал 81% россиян, которые чувствуют себя счастливыми в разной степени.

«За последние полгода доля россиян, ощущающих себя счастливыми, снизилась <...>., что отчасти объясняется сезонными причинами (весна-осень) <...> Счастливыми в разной степени себя ощущают большинство россиян — 81%», – об этом 20 ноября сообщается в исследовании ВЦИОМ.









Рецепт счастья по-российски не меняется. Для большинства опрошенных (29%) это семья. Здоровье и жизнь близких назвали 22%, а наличие хорошей работы упомянули 13%. И лишь 8% заверили, что счастливыми их делает хорошее материальное положение.

Несчастными себя назвали 17% респондентов. Причинами для такого ощущения стали материальные трудности (15%), неудовлетворенность ситуацией в России (10%), проблемы со здоровьем (5%), а также низкая зарплата или ее задержка (5%).

Кроме того, только треть опрошенных заявили, что их окружают счастливые лица.



