Под Петербургом обозленный водитель «проучил» самосвальщиков, разгрузившихся в лесу. Прикладом по лицу и сгоревшей машиной

Кабина большегруза сгорела на обочине Токсовского шоссе в 30 км от Петербурга после драки и стрельбы. Водитель УАЗа проследил за потерпевшими с момента их выгрузки в лесу.

Как сообщает региональное управление МВД, сообщение о пожаре на 19 км Токсовского шоссе поступило в полицию около девяти часов вечера накануне, 19 ноября. 34-летний водитель КамАЗа объяснил, что незадолго до пожара вместе с родственником разгрузил большегруз в лесополосе в районе деревни Хиттолово. Он утверждает, что в кузове была земля. На обратном пути машина сломалась. Пока водитель и его спутник на обочине разбирались с топливным шлангом, к ним подъехал УАЗ, из которого вышел разъяренный загрязнением леса водитель.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), заявитель утверждает: бородач в камуфляже ударил его родственника прикладом по лицу, после чего испуганные мужчины спрятались за машиной. Сидя в укрытии, самосвальщики слушали выстрелы и наблюдали, как загорелся КамАЗ. Попытка забрать из полыхающей кабины хотя бы документы уперлась в дуло автомата, мужчинам вновь пришлось прятаться. Водитель УАЗа уехал, большегруз остался без кабины и передних колес.



