Чёрная Пятница в Гипермаркете шуб ЛЁД

фото предоставлено гипермаркетом шуб ЛЁД

В честь Чёрной пятницы С 29 ноября по 1 декабря в нашей сети магазинов будут действовать скидки до 80%*.

Гипермаркеты шуб ЛЁД удобно расположены на Севере и на Юге города. Специально для наших покупателей 29 ноября время работы магазинов будет увеличено: в ТРК Меркурий на Савушкина 114 успейте совершить покупки до 23:00, а в магазине на Пулковском шоссе 17 корпус 2 – до 1:00 ночи.

Не упустите возможность порадовать себя качественным и роскошным меховым изделием по соблазнительным ценам! В Гипермаркетах шуб ЛЁД представлены большой выбор изделий на любой вкус: от строгой классики до взрывных трендов. Норка, куница, овчина, каракуль, соболь, лиса, енот — в рамках события будут представлены более двух тысяч моделей меховых изделий собственной меховой фабрики. Совершайте покупки в Чёрную пятницу и получайте сумасшедшие скидках! Позаботьтесь о своём тепле и комфорте этой зимой.

фото предоставлено гипермаркетом шуб ЛЁД

*Чёрная пятница, с 29 ноября по 1 декабря Гипермаркет шуб ЛЁД : Пулковское шоссе, дом 17, корп. 2 и Савушкина, дом 141, ТРК Меркурий, 2 этаж. Организатор акции: индивидуальный предприниматель Уткина Наталья Сергеевна, ИНН 252502781060, ОГРНИП 318265100045501. Юридический адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Черемуховая, д. 33. Подробности акции уточняйте по телефону: +7 (812) 924-36-33