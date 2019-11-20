Первый рейтинг Forbes самых «монетизированных» инстаграмщиков возглавили Собчак и Бузова

Forbes посчитал, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Instagram. В первый рейтинг блогеров соцсети попали двое выходцев из Петербурга.

Топ-15 опубликован 20 ноября. Его лидером стала телеведущая, дочь мэра Ленинграда Ксения Собчак.

«Известная телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. В ее профиле можно нередко увидеть отметки брендов одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga», – комментирует издание.

На втором месте — телеведущая Регина Тодоренко с доходом $0,86 млн, на третьем, но с таким же доходом, петербурженка Ольга Бузова.





Собчак уже отреагировала на упоминание своей фамилии в Forbes:

«Спасибо, что регулярно считаете мои деньги)))»,- написала она в своем telegram-канале.