Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +3
$ 63.77р
70.63р
10:41 20.11.2019
Расширенный поиск

Общество
20.11.2019 10:25
Печать

Адвокат историка Соколова подал заявление в полицию против «Фонтанки». Он просит возбудить уголовное дело за статью о своей карьере

Адвокат экс-преподавателя СПбГУ заявил об обращении в полицию с просьбой возбудить уголовное дело против «Фонтанки». Александра Почуева разгневала публикация «Влияние полной луны на защиту историка Соколова» .

О своем решении Почуев сообщил рано утром 20 ноября в собственном Whatsapp-канале.

«Вчера к полуночи получил «подарок» от местного интернет СМИ с клеветой в свой адрес. Прошлись по всей моей биографии, переврав все и добавив от себя. Цель – скомпрометировать меня как адвоката, подорвать мою открытую перед СМИ позицию и побудить меня оставить защиту О.В. Соколова. По факту клеветы, мною сегодня подано заявление в полицию, – написал Почуев в 4 часа 18 минут утра (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). – Считаю, что подобного рода проявления являются следствием отсутствия профессиональной этики у отдельных региональных изданий и желанием сместить весь общественный гнев на меня. Ввиду предстоящего уголовного разбирательства в отношении представителей Фонтанка ру считаю необходимым удалить их из данного чата».

Свое желание Александр Почуев реализовал, репортеры «Фонтанки» удалены.


Во сколько и в какой отдел полиции защитник успел обратиться с заявлением о клевете, он не уточнил.

Поводом для публикации стали своеобразные высказывания Почуева об убийстве Анастасии Ещенко. Накануне он предположил, что его клиент Олег Соколов испытал влияние полной луны и дебютировал на ниве шизофрении в ту ночь, когда якобы застрелил и расчленил 24-летнюю аспирантку. «Фонтанка» проанализировала карьеру Почуева, который фактически не является специалистом по уголовному праву. При выпуске из СПбГУ он защищал дипломную работу на тему строительных подрядов, себя считает экспертом по коммерческому праву, публичных успехов при защите фигурантов уголовных дел «Фонтанка» тоже не нашла.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      "Поезд Царскосельской железной дороги". Карл Беггров. 1840-е
      19.11.2019 18:00

      В Пушкин под стук колёс

      182 года назад поздней осенью была открыта первая железная дорога в России. Она соединила столицу с императорской резиденцией в Царском селе.
      ГК «Эталон»
      19.11.2019 17:45

      Группа «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Галактика Pro

      Группа «Эталон» объявляет о запуске продаж нового жилого комплекса в составе квартала «Галактика», крупного девелоперского проекта в центральной части Санкт-Петербурга. Новый жилой комплекс получил название Галактика Pro.
      предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      19.11.2019 16:35

      Половина петербуржцев хотели бы иметь гардеробную в квартире

      Специальное место для хранения вещей — популярная опция среди покупателей жилья. Это следует из опроса, который «Петербургская Недвижимость» провела в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
      Setl Group
      19.11.2019 16:20

      Губернатор Петербурга посетил детский сад в ЖК «Петровский Квартал на воде»

      Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки по Петроградскому району посетил строящийся детский сад в ЖК «Петровский Квартал на воде». Проект премиум-класса от Setl Group располагается на Петровском острове, на живописном берегу Малой Невы. Садик и жилой комплекс планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года.
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      19.11.2019 14:17

      Финский концерн ЮИТ представил стратегию работы в России

      Концерн ЮИТ утвердил стратегию деятельности в России в сфере жилищного строительства на 2020–2022 годы. Продолжая работу во всех регионах присутствия в России, концерн обозначил два ключевых приоритета - развитие собственных девелоперских проектов и расширение сервисного бизнеса, а именно услуг для проживания.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      19.11.2019 13:51

      Сотрудники объединения «Строительный трест» – победители конкурса «Строймастер Санкт-Петербург - 2019»

      14 ноября во Дворце труда прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Строймастер Санкт-Петербург - 2019».
      Glorax Development
      19.11.2019 13:11

      Последние квартиры с двумя лоджиями в «Первом квартале»

      В жилом комплексе «Первый квартал» проекта Ligovsky City, который Glorax Development возводит на Лиговском проспекте, 271, осталось всего пять двухкомнатных квартир с двумя лоджиями с панорамным остеклением.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      19.11.2019 13:04

      Банк «Санкт-Петербург» поддержит кредитом российский обувной бизнес

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил кредит одному из крупнейших российских обувных ритейлеров и производителей обуви – Группе ZENDEN.
      ГК «КВС»
      19.11.2019 11:27

      В ЖК «Кирилл и Дарья» завершается благоустройство территории

      Группа компаний «КВС» завершает благоустройство территории II очереди ЖК «Кирилл и Дарья» на проспекте Маршала Блюхера. Дома планово готовятся ко вводу в эксплуатацию.
      18.11.2019 17:10

      «Алмаз – Антей» представит на выставке «Транспорт России» возможности холдинга в сфере аэронавигации

      «Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке «Транспорт России», которая пройдет в Москве в рамках Транспортной недели с 19 по 21 ноября 2019 года.
      ПАО «Группа ЛСР»
      18.11.2019 15:50

      Жилые комплексы «Группы ЛСР» «Цветной город» и «Шуваловский» стали победителями конкурса «Строймастер-2019»

      Во Дворце труда Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония награждения победителей национального конкурса «Строймастер-2019». В номинации «Лучшая строительная площадка - 2019» диплом I степени получил жилой комплекс «Шуваловский», а диплом II степени – жилой комплекс «Цветной город».
      pixabay.com
      18.11.2019 15:35

      29 ноября – круглый стол «Малый и средний бизнес. Предварительные итоги года»

      Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают представителей банковского сообщества, лизинговых компаний, экспертов рынка и предпринимателей принять участие в круглом столе: «Малый и средний бизнес. Предварительные итоги года»