Адвокат историка Соколова подал заявление в полицию против «Фонтанки». Он просит возбудить уголовное дело за статью о своей карьере

Адвокат экс-преподавателя СПбГУ заявил об обращении в полицию с просьбой возбудить уголовное дело против «Фонтанки». Александра Почуева разгневала публикация «Влияние полной луны на защиту историка Соколова» .

О своем решении Почуев сообщил рано утром 20 ноября в собственном Whatsapp-канале.

«Вчера к полуночи получил «подарок» от местного интернет СМИ с клеветой в свой адрес. Прошлись по всей моей биографии, переврав все и добавив от себя. Цель – скомпрометировать меня как адвоката, подорвать мою открытую перед СМИ позицию и побудить меня оставить защиту О.В. Соколова. По факту клеветы, мною сегодня подано заявление в полицию, – написал Почуев в 4 часа 18 минут утра (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). – Считаю, что подобного рода проявления являются следствием отсутствия профессиональной этики у отдельных региональных изданий и желанием сместить весь общественный гнев на меня. Ввиду предстоящего уголовного разбирательства в отношении представителей Фонтанка ру считаю необходимым удалить их из данного чата».

Свое желание Александр Почуев реализовал, репортеры «Фонтанки» удалены.





Во сколько и в какой отдел полиции защитник успел обратиться с заявлением о клевете, он не уточнил.

Поводом для публикации стали своеобразные высказывания Почуева об убийстве Анастасии Ещенко. Накануне он предположил, что его клиент Олег Соколов испытал влияние полной луны и дебютировал на ниве шизофрении в ту ночь, когда якобы застрелил и расчленил 24-летнюю аспирантку. «Фонтанка» проанализировала карьеру Почуева, который фактически не является специалистом по уголовному праву. При выпуске из СПбГУ он защищал дипломную работу на тему строительных подрядов, себя считает экспертом по коммерческому праву, публичных успехов при защите фигурантов уголовных дел «Фонтанка» тоже не нашла.