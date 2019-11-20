ДТП собрало затор на КАД в необычном месте. В топ-5 утренних пробок вошли два участка кольцевой

Пробка на КАД в необычном месте, на внешнем кольце после Таллинского шоссе, выросла утром 20 ноября из-за ДТП.

В левом ряду развернуло автомобиль, ещё один стоит справа на обочине – возможно, второй участник ДТП, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», пробка там рассасывается.

Столкновение «Ниссана» и «Матиза» затруднило движение на перекрёстке проспекта Металлистов и шоссе Революции.





Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В целом загруженность дорог Санкт-Петербурга в норме – утренний максимум составил обычные для этого времен суток 6 баллов, сообщают «Яндекс.Пробки». Самыми загруженными магистралями стали Приморский проспект в центр (8 баллов), Московское шоссе из центра (7 баллов), Пискарёвский проспект в центр (7 баллов).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: