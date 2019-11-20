ДТП собрало затор на КАД в необычном месте. В топ-5 утренних пробок вошли два участка кольцевой
Пробка на КАД в необычном месте, на внешнем кольце после Таллинского шоссе, выросла утром 20 ноября из-за ДТП.
В левом ряду развернуло автомобиль, ещё один стоит справа на обочине – возможно, второй участник ДТП, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», пробка там рассасывается.
Столкновение «Ниссана» и «Матиза» затруднило движение на перекрёстке проспекта Металлистов и шоссе Революции.
В целом загруженность дорог Санкт-Петербурга в норме – утренний максимум составил обычные для этого времен суток 6 баллов, сообщают «Яндекс.Пробки». Самыми загруженными магистралями стали Приморский проспект в центр (8 баллов), Московское шоссе из центра (7 баллов), Пискарёвский проспект в центр (7 баллов).
Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 8:47, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 6,2 км, от Суздальского проспекта до площади Мужества. Пробка продержалась 1 час.
- 8:56, Витебский проспект, 5,9 км, от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы. Пробка продержалась 1 час 40 минут (там, напомним, произошло ДТП).
- 10:00, внутренняя сторона КАД, 5,3 км, от проспекта Обуховской Обороны до поста ГИБДД. Пробка продержалась 20 минут.
- 9:35, Пулковское шоссе, 5,1 км, от Кокколевской улицы до поворота в аэропорт Пулково. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
- 8:56, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 50 минут.