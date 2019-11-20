В Госдуме хотят установить минимальную цену на сигареты

Законопроект, в котором предлагается ввести в России механизм единой минимальной цены на табачные изделия, внесен в нижнюю палату парламента РФ. Авторы проекта предлагают, сообщает 20 ноября РИА Новости, установить нижнюю планку в районе 86 рублей за пачку.

Авторы, среди которых как депутаты «Единой России», так и, например, ЛДПР, отмечают в пояснительной записке, что цель нововведений — борьба с торговлей нелегальной табачной продукцией.

В документе также определяется, что закон, если его примут в том виде, в котором он составлен, вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

Сейчас в России действует запрет на продажу сигарет по цене выше максимальной розничной, устанавливаемой производителем, и ниже минимальной розничной — 75% от максимальной. Пока максимальные цены на сигареты устанавливают производители табачной продукции.



