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20.11.2019 10:02
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Центр «Э» в Петербурге задержал пенсионера, заподозренного в оправдании терроризма. В его голове смешались Сталин, евреи и архангельский анархист

По подозрению в публичном оправдании терроризма оперативники Центра Э» задержали 69-летнего пенсионера из Петербурга. В соцсетях поклонник Сталина восхищался подорвавшим себя в здании архангельского ФСБ анархистом. 

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), бессвязный пост, в котором героизировалась фамилия анархиста, петербуржец оставил на своей странице в соцсетях в начале декабря 2018 года. В сентябре этого года эксперты из СПбГУ нашли в потоке сознания пенсионера признаки оправдания взрывов, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела по соответствующей статье. В записи несколько раз упоминается фамилия подрывника, там же восхваляется Сталин и «анархический коммунизм». Автор дает понять, что является антисемитом, упоминает такие «группы», как «хазарские нацисты» и «олигархо-эксплуататорская хунта». 

Оперативникам не составило труда распознать под сетевым ником реального человека и прийти 19 ноября к нему домой на проспект Королева с обыском. Вместе с подозреваемым оттуда увезли ноутбуки, телефоны, видеокамеры и брошюры, также отдающие экстремизмом. Мужчина в возрасте задержан на двое суток. 

Биография подозреваемого хранит следы оппозиционных настроений, он привлекался за нарушение правил проведения митинга еще в 2004 году. За год до этого чуть не получил судимость за хулиганство, но дело было прекращено. Он часто менял работу, трудился в спортшколе, жилконторе, различных заводах, на пенсии около десяти лет. 


Это не первый случай, когда по мотивам реакции пользователей сети на подрыв анархиста возбуждаются уголовные дела об оправдании терроризма. Фигурантов еще до приговора вносят в список экстремистов, что существенно ухудшает их материальное положение. 

В июне текущего года за высказывания про подрывника под уголовное преследование попала жительница Карелии Екатерина Муранова. Ее счета оказались заморожены, женщина жаловалась, что у нее нет денег оплату лекарств для больного астмой ребенка. 

В июле в перечне оказалась журналистка из Пскова Светлана Прокопьева. Она анализировала причины самоподрыва молодого человека и транслировала это в радиоэфире. 

17-летний студент техникума пришел в приемную Архангельского УФСБ и совершил подрыв самодельного устройства 31 октября 2018 года. Он умер, больше жертв не было. Незадолго до взрыва в Telegram-канале анархистов было размещено письмо, в котором автор брал на себя ответственность за акцию.

 

 

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